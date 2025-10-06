Что изменится в отношениях Украины и Чехии и остановит ли правительство Бабиша поддержку ВСУ

В следующем месяце в Чехии сменится правительство. Нынешняя коалиция, состоящая из блока Spolu и партии STAN, уйдет в оппозицию, а новое правительство будет формировать партия ANO – либо самостоятельно, либо в коалиции.

К счастью, крайне плохого для нас сценария, скорее всего, удалось избежать.

Это произошло потому, что совершенно неожиданно в парламент не попал блок Stačilo! ("Хватит!") – альянс левых партий во главе с коммунистами.

Сенсационное поражение коммунистов полностью изменило все коалиционные расклады – причем в пользу Украины.

О том, как после смены власти может измениться риторика Чехии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии. Далее – краткое ее изложение.

Провокации РФ, сначала против Польши, а затем и против других стран, резко изменили все предвыборные расклады. В последних крупных дебатах, которые прошли неделю назад, все партии, кроме ультраправых и ультралевых, заявили о реальной угрозе безопасности Чехии от действий РФ.

А в дополнение президент Чехии Петр Павел заявил, что не внесет в парламент правительство, созданное с участием экстремистов. И хотя конкретные названия экстремистских партий озвучены не были, все поняли, о ком идет речь.

И наконец – российская угроза мотивировала избирателей идти на участки.

Такая явка нанесла сокрушительный удар по "экстремистам" – ультраправая партия SPD Томио Окамуры с результатом 7,8% заняла только пятое место, тогда как Stačilo! получила только 4,3% при 5-процентном проходном барьере.

Такой результат дал основания президенту Павелу утверждать, что инициатива разворота внешнего курса страны не получила поддержки чехов.

Как показал финальный результат выборов, голоса, которые в последние дни потеряли "экстремисты", в значительной степени перешли к партии экс-премьера Андрея Бабиша ANO.

Партия Бибиша получила 34,5% голосов избирателей и будет иметь в новом парламенте 80 депутатов (тогда как для большинства нужен 101 мандат).

Гораздо более вероятен вариант правительства меньшинства, которое сформирует ANO (возможно, вместе с партией "Автомобилисты за себя"), однако которое будет опираться на поддержку ультраправых из SPD Томио Окамуры.

Это означает, что SPD не получит постов в правительстве (что безусловно хорошо), однако в качестве компенсации может получить важные парламентские посты. В частности, уже обсуждается возможность поддержки кандидатуры Окамуры на пост спикера.

При таком сценарии можно ожидать, что риторика Праги будет существенно менее дружественной, однако это не обязательно найдет отражение в реальных действиях.

Преимущество правительства меньшинства также заключается в том, что Бабиш при необходимости может обращаться за голосами к SPD (в частности, для пересмотра социальной политики), однако для утверждения внешнеполитических решений привлекать поддержку партий нынешней коалиции.

Показательный момент – после обнародования результатов выборов Бабиш стал гораздо осторожнее комментировать вопросы, связанные с Украиной.

С одной стороны, он демонстрирует критический подход к Киеву, заявляя, что Украина не готова к членству в ЕС (с чем сложно спорить), однако не заявляет о блокаде переговоров о вступлении.

То же самое – с военной помощью. Бабиш уже заявил, что не будет останавливать коммерческие поставки оружия ВСУ. А в вопросе "снарядной инициативы" он теперь говорит не об остановке программы, а о необходимости ее аудита.

А главное, победитель чешских выборов явно не собирается вместе с Виктором Орбаном "воевать" с Еврокомиссией.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.