У Чехії порахували майже всі голоси: популісти Бабіша перемагають, але не матимуть більшості

Популістська партія експрем’єра Бабіша за результатами підрахунку понад 95% голосів перемагає на парламентських виборах у Чехії, але не отримує більшості.

Як повідомляє "Європейська правда", такі проміжні результати голосування публікує IDNES.

За результатами обробки понад 95% голосів, популістська партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша має 35,4% голосів, що забезпечує їм 84 мандати у Палаті депутатів з 200.

На другому місці – керівний правоцентристський блок "Разом" з 22,7%.

STAN ("Мери і незалежні") має 11%, Піратська партія – 8,6%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури – 7,9%, "Автомобілісти" – 6,8%. Популістська партія "Досить!" (Stačilo!) здобуває 4,4% і з таким результатом не увійде до складу нового парламенту.

За поточного розподілу голосів партія Бабіша не зможе розраховувати на уряд більшості, якщо залучить у коаліцію лише "Автомобілістів".

Президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими.

