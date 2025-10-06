Експрем’єр Греції Ципрас залишив парламент на тлі чуток про створення нової партії

Колишній лівоцентристський прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у понеділок склав депутатський мандат на тлі припущень про те, що він може створити нову партію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Політик назвав своє рішення "питанням совісті" і кроком від інституційного комфорту до "невизначеності (безпосередньої) соціальної участі".

"Я складаю повноваження депутата від СІРІЗА, але не відмовляюся від політичної діяльності", – заявив Ципрас.

"Я не можу і не хочу брати формальну участь у парламенті, який, позбавлений своєї демократичної суті, неспроможний виконувати конституційну роль і відповідати на запити громадян", – додав він.

Цю заяву багато хто розцінює як перший крок Ципраса до створення нової політичної сили, яка прагнутиме об’єднати й очолити грецьких лівоцентристів та ліві кола.

Ципрас очолив партію СІРІЗА 17 років тому, у віці 34 років, і під його керівництвом партія зробила стрімкий стрибок – з 4,6% голосів на виборах 2009 року до 36,3% у 2015-му. Він обіймав посаду прем’єр-міністра Греції з 2015 по 2019 рік – у найбурхливіший період фінансової кризи в країні.

Влітку 2023 року Ципрас пішов у відставку з посади лідера партії після нищівної поразки на парламентських виборах від керівної правоцентристської партії "Нова демократія".

Відтоді СІРІЗА переживає кризу ідентичності, що призвело до внутрішніх розколів і втрати статусу головної опозиційної сили країни.

Останні соціологічні опитування свідчать про глибоку недовіру до політичних партій у Греції, а також про значне невдоволення політикою уряду.

Втім, реального конкурента чинному прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу поки не з’явилося. Партія "Нова демократія" впевнено лідирує в опитуваннях, хоча не змогла б сформувати більшість у парламенті, якби вибори відбулися тепер.

Згідно з опитуваннями, потенційна електоральна база Ципраса може становити до 20% виборців напередодні наступних виборів 2027 року.