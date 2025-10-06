Экс-премьер Греции Ципрас покинул парламент на фоне слухов о создании новой партии

Бывший левоцентристский премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник сложил депутатский мандат на фоне предположений о том, что он может создать новую партию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Политик назвал свое решение "вопросом совести" и шагом от институционального комфорта к "неопределенности (непосредственного) социального участия".

"Я слагаю полномочия депутата от СИРИЗА, но не отказываюсь от политической деятельности", – заявил Ципрас.

"Я не могу и не хочу принимать формальное участие в парламенте, который, лишенный своей демократической сути, не в состоянии выполнять конституционную роль и отвечать на запросы граждан", – добавил он.

Это заявление многие расценивают как первый шаг Ципраса к созданию новой политической силы, которая будет стремиться объединить и возглавить греческих левоцентристов и левые круги.

Ципрас возглавил партию СИРИЗА 17 лет назад, в возрасте 34 лет, и под его руководством партия сделала стремительный скачок – с 4,6% голосов на выборах 2009 года до 36,3% в 2015-м. Он занимал пост премьер-министра Греции с 2015 по 2019 год – в самый бурный период финансового кризиса в стране.

Летом 2023 года Ципрас ушел в отставку с поста лидера партии после сокрушительного поражения на парламентских выборах от правящей правоцентристской партии "Новая демократия".

С тех пор СИРИЗА переживает кризис идентичности, что привело к внутренним расколам и потере статуса главной оппозиционной силы страны.

Последние социологические опросы свидетельствуют о глубоком недоверии к политическим партиям в Греции, а также о значительном недовольстве политикой правительства.

Впрочем, реального конкурента действующему премьер-министру Кириакосу Мицотакису пока не появилось. Партия "Новая демократия" уверенно лидирует в опросах, хотя не смогла бы сформировать большинство в парламенте, если бы выборы состоялись сейчас.

Согласно опросам, потенциальная электоральная база Ципраса может составлять до 20% избирателей накануне следующих выборов 2027 года.