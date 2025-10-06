Литва: санкції проти РФ та Білорусі залишаться до відновлення цілісності України

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене запевнила – її країна не буде скасовувати санкції проти РФ та Білорусі, доки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України та відшкодовано всі збитки, завдані Росією.

Про це вона заявила на спільному з українською колегою Юлією Свириденко брифінгу в Києві, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Ругінене, яка 6 жовтня перебуває із візитом у Києві, заявила, що винуватці збройної агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності.

Тому, за її словами, Литва підтримує створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, роботу Реєстру завданих збитків та пропозицію Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", – наголосила очільниця литовського уряду.

Вона акцентувала, що кінцева мета – "повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні".

Цього ж дня Ругінене оголосила про нову ініціативу із допомоги та реабілітації раніше викрадених Росією українських дітей, яких згодом повернули на батьківщину.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з британською принцесою Анною питання повернення викрадених Росією українських дітей.