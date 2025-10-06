Литва: санкции против РФ и Беларуси останутся до восстановления целостности Украины

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заверила, что ее страна не будет отменять санкции против России и Беларуси, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины и возмещены все убытки, нанесенные РФ.

Об этом она заявила на совместном с украинской коллегой Юлией Свириденко брифинге в Киеве, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Ругинене, которая 6 октября находится с визитом в Киеве, заявила, что виновники вооруженной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности.

Поэтому, по ее словам, Литва поддерживает создание Специального трибунала по преступлению агрессии, работу Реестра нанесенных убытков и предложение Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены убытки, нанесенные войной", – подчеркнула глава литовского правительства.

Она акцентировала, что конечная цель – "полное возмещение всех убытков, нанесенных Украине".

В этот же день Ругинене объявила о новой инициативе по помощи и реабилитации ранее похищенных Россией украинских детей, которых впоследствии вернули на родину.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британской принцессой Анной вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей.