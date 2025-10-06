У Єврокомісії констатували, що грузинська влада "веде російську пропаганду"

Поширюючи дезінформацію, зокрема, про дії Європейського Союзу та посла ЄС у Грузії, грузинська влада фактично веде російську пропаганду.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила журналістам в Брюсселі 6 жовтня провідна речниця з закордонних справ Єврокомісії Анітта Гіппер.

"Грузинська влада веде російську пропаганду. Це класичний приклад пропаганди – коли йдеться про дезінформацію, про нападки на нашого посла, який має нашу повну підтримку", – заявила Гіппер.

Вона додала, що Євросоюз засуджує "будь-які прояви насильства з будь-якого боку".

"Європейський Союз завжди закликав до мирних протестів, до мирних демонстрацій як до основоположного права. Проте ми рішуче засуджуємо будь-які форми насильства. Це і є наша офіційна заява з цього питання", – наголосила речниця Єврокомісії.

За даними грузинських ЗМІ, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що відповідальність за масові протести у день муніципальних виборів несе посол Європейського Союзу у Грузії та "конкретні люди з-за кордону".

Як повідомляла "Європейська правда", у поширеній днями заяві високої представниці ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з розширення Марти Кос йшлося про те, що місцеві вибори у Грузії, які відбулися 4 жовтня, були неконкурентні і непрозорі.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати урядовий палац, сталися сутички. Спецпризначенці застосували водомети і сльозогінний газ, протестувальники закидали силовиків камінням, підпалили барикади.

Пізніше МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що буде зроблено все для повної нейтралізації "Нацруху" Грузії.