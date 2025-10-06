В Еврокомиссии констатировали, что грузинские власти "ведут российскую пропаганду"

Распространяя дезинформацию, в частности, о действиях Европейского Союза и посла ЕС в Грузии, грузинские власти фактически ведут российскую пропаганду.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила журналистам в Брюсселе 6 октября ведущая пресс-секретарь по иностранным делам Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"Грузинские власти ведут российскую пропаганду. Это классический пример пропаганды – когда речь идет о дезинформации, о нападках на нашего посла, который имеет нашу полную поддержку", – заявила Хиппер.

Она добавила, что Евросоюз осуждает "любые проявления насилия с любой стороны".

"Европейский Союз всегда призывал к мирным протестам, к мирным демонстрациям как к основополагающему праву. Однако мы решительно осуждаем любые формы насилия. Это и есть наше официальное заявление по этому вопросу", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

По данным грузинских СМИ, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за массовые протесты в день муниципальных выборов несет посол Европейского Союза в Грузии и "конкретные люди из-за рубежа".

Как сообщала "Европейская правда", в распространенном на днях заявлении высокой представительницы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос говорилось о том, что местные выборы в Грузии, которые состоялись 4 октября, были неконкурентны и непрозрачны.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий властей, попытались штурмовать правительственный дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие забросали силовиков камнями, подожгли баррикады.

Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет сделано все для полной нейтрализации "Нацдвижения" Грузии.