Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України

Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформи.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві, цитує Інтерфакс-Україна, передає "Європейська правда".

У понеділок, 6 жовтня, Схооф заявив, що з "2022 року Нідерланди виділили 20,6 млрд євро на підтримку України, з яких 13,6 млрд євро – це допомога уряду".

"Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", – додав прем’єр-міністр.

Влітку Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках. З цих коштів 52 млн євро будуть витрачені у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання в Україні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що перший пакет у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профінансували Нідерланди на суму $578 млн.