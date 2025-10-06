Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк на поддержку Украины

Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк для покрытия расходов на восстановление и реформы.

Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схооф во время пресс-конференции в Киеве, цитирует Интерфакс-Украина, передает "Европейская правда".

В понедельник, 6 октября, Схооф заявил, что с "2022 года Нидерланды выделили 20,6 млрд евро на поддержку Украины, из них 13,6 млрд евро – это помощь правительства".

"Вместе с нашими финансовыми и юридическими взносами это свидетельствует о том, что Нидерланды делают все возможное, чтобы поддержать Украину и Ближний Восток, а также работают над этим. В этом ключе мы сегодня объявляем, что Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк. Для того чтобы Всемирный банк мог помочь Украине, она должна покрыть расходы на восстановление и реформы", – добавил премьер-министр.

Летом Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и усиление Украины в 2025 и 2026 годах. Из этих средств 52 млн евро будут потрачены в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения в Украине.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что первый пакет в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профинансировали Нидерланды на сумму $578 млн.