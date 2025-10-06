Президент Чехии снова предостерег от прекращения "снарядной инициативы" для Украины

Чешский президент Петр Павел считает, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов повредит прежде всего самой Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

На пресс-конференции в понедельник после переговоров с лидерами чешских политических партий Павел сказал, что считает "снарядную" инициативу важной для Чехии по многим соображениям.

"Речь идет прежде всего о нашей надежности в отношениях с Украиной, которая действительно зависит от поставок боеприпасов через чешскую инициативу", – сказал президент Чехии.

Он добавил, что речь идет также и о надежности Чехии в отношениях с партнерами.

"Если мы каким-либо образом сократим или даже прекратим эту поддержку, то навредим прежде всего себе. Но прекращение поддержки также будет иметь негативное влияние на Украину, где погибнет гораздо больше людей", – сказал Павел.

Он также прокомментировал недавние заявления лидера победителя парламентских выборов ANO Андрея Бабиша, который сказал, что хочет большей прозрачности в реализации "снарядной" инициативы.

"Я предполагаю, что как Андрей Бабиш, так и представители других политических партий будут помнить прежде всего об интересах Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина. И мы не нанесем вреда ни им, ни себе", – добавил чешский президент.

Лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы, но недавно смягчил свою риторику по этому вопросу.

