В Естонії організували навчання для групи українських поліцейських

В Естонії завершились навчання для групи з 13 керівників української поліції, під час яких естонські правоохоронці поділилися своїм досвідом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Під час навчання керівники поліції України, зокрема, дізнались про становлення поліції Естонії, управлінських реформ, застосування сучасних принципів керівництва, організаційної культури, внутрішньої безпеки та подальших планів.

"Ми передаємо свої знання, але і ми теж можемо багато чому у них навчитися, особливо що стосується роботи в умовах кризи", – сказав керівник проєкту Валло Коппель.

Проєкт тривалістю два роки був запущений цього літа і до 2027 року Естонію відвідають шість навчальних груп з України.

Загалом 84 керівники української поліції вищої та середньої ланки з Національної поліції України, а також з головних управлінь областей і поліцейських шкіл пройдуть навчання в Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

Раніше повідомлялось, що Естонія має намір продовжувати надавати Україні військову допомогу – для цих цілей наступного року буде виділено понад 100 мільйонів євро або 0,25% від ВВП країни.

Нагадаємо, у березні Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 млн євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.