В Эстонии организовали обучение для группы украинских полицейских

В Эстонии завершились учения для группы из 13 руководителей украинской полиции, во время которых эстонские правоохранители поделились своим опытом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во время обучения руководители полиции Украины, в частности, узнали о становлении полиции Эстонии, управленческих реформах, применении современных принципов руководства, организационной культуры, внутренней безопасности и дальнейших планах.

"Мы передаем свои знания, но и мы тоже можем многому у них научиться, особенно что касается работы в условиях кризиса", – сказал руководитель проекта Валло Коппель.

Проект продолжительностью два года был запущен этим летом и до 2027 года Эстонию посетят шесть учебных групп из Украины.

Всего 84 руководителя украинской полиции высшего и среднего звена из Национальной полиции Украины, а также из главных управлений областей и полицейских школ пройдут обучение в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена продолжать оказывать Украине военную помощь – для этих целей в следующем году будет выделено более 100 миллионов евро или 0,25% от ВВП страны.

Напомним, в марте Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 млн евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.