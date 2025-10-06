Опитування: американці все ще неохоче голосували б за жінку-президента

Американські виборці віком до 50 років найменш схильні бачити жінку на посаді президента США, а чотири з десяти американців особисто знають когось, хто не голосував би за таку кандидатуру.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це свідчать результати опитування Американського університету у Вашингтоні.

Згідно з опитуванням, 54% американських респондентів вважають, що жінок на обраних посадах у США занадто мало, а 83% вважають, що важливо обирати більше жінок на такі посади.

Водночас 40% опитаних сказали, що знають принаймні когось, хто б не голосував за жінку – кандидатку в президенти США.

При цьому опитування показало, що американські виборці більше довіряють жінкам-політикам, ніж чоловікам, у питаннях просування рівності жінок, абортів та догляду за дітьми.

Але більше виборців довіряють чоловікам, ніж жінкам, у питаннях вирішення глобальних конфліктів та економіки.

Опитування Американського університету у Вашингтоні охопило 801 зареєстрованого виборця США і тривало на початку вересня, похибка вимірювання становить 3,5%.

Останньою жінкою, яка балотувалась у президенти США, стала демократка Камала Гарріс – віцепрезидентка за Джо Байдена. Вона програла Дональду Трампу у листопаді 2024 року та відтоді фактично не бере активної участі в політичному житті.

Демократична партія США після поразки Гарріс опинилась у складному становищі, а рейтинг її схвалення обвалився навіть серед власних виборців.