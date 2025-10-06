Опрос: американцы все еще неохотно голосовали бы за женщину-президента

Американские избиратели в возрасте до 50 лет наименее склонны видеть женщину на посту президента США, а четыре из десяти американцев лично знают кого-то, кто не голосовал бы за такую кандидатуру.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом свидетельствуют результаты опроса Американского университета в Вашингтоне.

Согласно опросу, 54% американских респондентов считают, что женщин на избранных должностях в США слишком мало, а 83% считают, что важно выбирать больше женщин на такие должности.

В то же время 40% опрошенных сказали, что знают хотя бы кого-то, кто бы не голосовал за женщину – кандидата в президенты США.

При этом опрос показал, что американские избиратели больше доверяют женщинам-политикам, чем мужчинам, в вопросах продвижения равенства женщин, абортов и ухода за детьми.

Но больше избирателей доверяют мужчинам, чем женщинам, в вопросах решения глобальных конфликтов и экономики.

Опрос Американского университета в Вашингтоне охватил 801 зарегистрированного избирателя США и продолжался в начале сентября, погрешность измерения составляет 3,5%.

Последней женщиной, которая баллотировалась в президенты США, стала демократка Камала Харрис – вице-президент при Джо Байдене. Она проиграла Дональду Трампу в ноябре 2024 года и с тех пор фактически не принимает активного участия в политической жизни.

Демократическая партия США после поражения Харрис оказалась в сложном положении, а рейтинг ее одобрения обвалился даже среди собственных избирателей.