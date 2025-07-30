Камала Гарріс відмовилась від планів іти в губернатори Каліфорнії

Колишня віцепрезидентка США і суперниця Дональда Трампа на виборах-2024 Камала Гарріс оголосила, що не балотуватиметься на посаду губернатора Каліфорнії наступного року.

Відповідну заяву поширила її пресслужба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Гарріс уперше публічно підтвердила, що останні кілька місяців "серйозно розмірковувала" над можливістю балотуватись у губернатори рідного штату Каліфорнія, про що писали ЗМІ.

"Я люблю цей штат, його жителів і його погляди. Це мій дім. Але після глибоких роздумів я вирішила, що не буду балотуватися на посаду губернатора на цих виборах", – сказала вона у заяві.

Колишня віцепрезидентка США додала, що найближчим часом її карʼєра "не буде пов'язана з виборною посадою".

Відмова Гарріс іти в губернатори Каліфорнії потенційно відкриває їй шлях для повторної участі у виборах президента США у 2028 році – варіант, який обговорювався ще минулого року.

Як відомо, Демократична партія США після поразки Гарріс опинилась у складному становищі, а рейтинг її схвалення обвалився навіть серед власних виборців.

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