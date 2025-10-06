У Румунії анонсували пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста

З 10 жовтня запрацює пряме залізничне сполучення між столицями України та Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомив румунський оператор залізничних перевезень CFR Călători.

Прямий поїзд рухатиметься за маршрутом Київ – Унгени (Молдова) – Бухарест-Північний і у зворотному напрямку, йдеться в повідомленні.

Відправлення з Києва відбувається о 06:30, а прибуття до Бухареста – наступного дня о 06:47. З Північного вокзалу румунської столиці потяг вирушить уперше 11 жовтня о 19:10 і, за графіком, має прибути о 19:34 наступного дня.

Вартість проїзного квитка на маршруті Бухарест-Північний – Київ у спальному вагоні (з чотирма ліжками в купе) становить 73,4 євро.

У тестовому режимі залізничне сполучення між столицями України та Румунії запустили у серпні.

Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, відновили 18 січня 2023 року.

