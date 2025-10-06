В Румынии анонсировали прямое железнодорожное сообщение Киева и Бухареста

С 10 октября заработает прямое железнодорожное сообщение между столицами Украины и Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщил румынский оператор железнодорожных перевозок CFR Călători.

Прямой поезд будет двигаться по маршруту Киев – Унгены (Молдова) – Бухарест-Северный и в обратном направлении, говорится в сообщении.

Отправление из Киева происходит в 06:30, а прибытие в Бухарест – на следующий день в 06:47. С Северного вокзала румынской столицы поезд отправится впервые 11 октября в 19:10 и, по графику, должен прибыть в 19:34 следующего дня.

Стоимость проездного билета на маршруте Бухарест-Северный – Киев в спальном вагоне (с четырьмя местами в купе) составляет 73,4 евро.

В тестовом режиме железнодорожное сообщение между столицами Украины и Румынии запустили в августе.

Первые пассажирские поезда на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй, которые соединяют Украину с Румынией, возобновили 18 января 2023 года.

