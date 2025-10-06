ЕС выделяет 7 млн евро на поддержку культурных проектов в Украине

В рамках программы "Креативная Европа" Европейский Союз объявил о поддержке четырех проектов в сфере культуры и креативных индустрий в Украине на сумму 7 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом Европейская комиссия сообщила в понедельник.

Согласно сообщению, Еврокомиссия заключила контракты на реализацию четырех проектов в рамках второго специального конкурса "Креативная Европа".

Это ZMINA Resilience – проект по поддержке украинских художников и культурных организаций в совместном создании и демонстрации их работ; Culture Helps Solidarity ("Культура помогает солидарности") и Cultural Horizons ("Культурные горизонты") – проекты по содействию доступу украинцев к культуре и культурному наследию; UAxEU – подготовка к послевоенному восстановлению культурного и креативного секторов Украины.

В целом на эти проекты ЕС выделил 7 миллионов евро – эта сумма была увеличена на 2 миллиона евро по итогам Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в июле 2025 года.

Программа ЕС "Креативная Европа" действует с 2014 года и направлена на поддержку художественных проектов и усиление экономического потенциала творческой сферы, развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

В 2021 году Украина подписала первое соглашение об участии в программе "Креативная Европа" на 2021-2027 годы во время саммита Украина-ЕС.

В декабре 2024 года Украина стала полноправным участником программы "Креативная Европа".