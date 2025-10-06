В Албанії застрелили суддю під час засідання

У будівлі апеляційного суду Тирани під час слухання в понеділок застрелили суддю Астріта Каладжу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За даними албанської поліції, Каладжу застрелив у залі суду 30-річний підозрюваний з ініціалами Е. Ш. Суддя помер під час транспортування до лікарні.

Зловмисник також поранив двох інших людей, які були в залі суду, але їхні поранення не загрожують життю.

Після стрілянини Е. Ш. втік з місця подій, але згодом був затриманий. Поліція арештувала чоловіка та вилучила револьвер, який він, імовірно, використовував.

Мотив злочину наразі незрозумілий, і поліція про нього не повідомляла.

Після судових реформ, розпочатих Албанією у 2016 році за підтримки Європейського Союзу та США, в країні порушили десятки тисяч справ, розгляд яких відкладається роками.

Минулого року Верховний суд Албанії наказав прокуратурі відновити розслідування антиурядового мітингу в 2011 році, під час якого через дії поліції загинули четверо протестувальників.

У 2018 році албанська поліція застрелила етнічного грека після того, як він відкрив вогонь проти офіцерів, які зняли грецький прапор з кладовища Другої світової війни в селищі біля кордону Албанії з Грецією.