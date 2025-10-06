В Албании застрелили судью во время заседания

В здании апелляционного суда Тираны во время слушания в понедельник застрелили судью Астрита Каладжу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По данным албанской полиции, Каладжу застрелил в зале суда 30-летний подозреваемый с инициалами Э. Ш. Судья скончался во время транспортировки в больницу.

Злоумышленник также ранил двух других человек, которые были в зале суда, но их ранения не угрожают жизни.

После стрельбы Э. Ш. скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Полиция арестовала мужчину и изъяла револьвер, который он, вероятно, использовал.

Мотив преступления пока неясен, и полиция о нем не сообщала.

После судебных реформ, начатых Албанией в 2016 году при поддержке Европейского Союза и США, в стране возбудили десятки тысяч дел, рассмотрение которых откладывается годами.

В прошлом году Верховный суд Албании приказал прокуратуре возобновить расследование антиправительственного митинга в 2011 году, во время которого из-за действий полиции погибли четверо протестующих.

В 2018 году албанская полиция застрелила этнического грека после того, как он открыл огонь против офицеров, которые сняли греческий флаг с кладбища Второй мировой войны в поселке у границы Албании с Грецией.