У МЗС Вірменії зʼявиться департамент євроінтеграції
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалив рішення створити департамент європейської інтеграції у структурі Міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс".
Рішенням Пашиняна у вірменському МЗС буде створено департамент європейської інтеграції шляхом його відокремлення від департаменту Європи.
Також у зовнішньополітичному відомстві Вірменії будуть обʼєднані департамент політичного планування та департамент координації дипломатичного функціонування.
Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.
У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.
