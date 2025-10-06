У МЗС Вірменії зʼявиться департамент євроінтеграції

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалив рішення створити департамент європейської інтеграції у структурі Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс".

Рішенням Пашиняна у вірменському МЗС буде створено департамент європейської інтеграції шляхом його відокремлення від департаменту Європи.

Також у зовнішньополітичному відомстві Вірменії будуть обʼєднані департамент політичного планування та департамент координації дипломатичного функціонування.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

