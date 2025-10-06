В МИД Армении появится департамент евроинтеграции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение создать департамент европейской интеграции в структуре Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс".

Решением Пашиняна в армянском МИД будет создан департамент европейской интеграции путем его отделения от департамента Европы.

Также во внешнеполитическом ведомстве Армении будут объединены департамент политического планирования и департамент координации дипломатического функционирования.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

