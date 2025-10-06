Укр Рус Eng

У парламенті Франції знову розглянуть клопотання про імпічмент Макрона

Новини — Понеділок, 6 жовтня 2025, 20:27 — Олег Павлюк

Крайня ліва партія "Нескорена Франція" сказала, що в середу запускає процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі чергової відставки премʼєр-міністра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті партії.

У "Нескореній Франції" повідомили, що бюро (керівний орган) Національної асамблеї – нижньої палати парламенту – розгляне пропозицію про усунення Макрона з посади, підписану 104 депутатами.

"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента Республіки в комітеті та в залі засідань", – додали там.

Попередня спроба ультралівих оголосити Макрону імпічмент, як відомо, зазнала невдачі.

Але після оголошення про відставку Себастьєна Лекорню з посади прем’єр-міністра Франції відповідні заклики поновились – хоча сам Макрон раніше відкидав таку можливість.

Читайте також: 14 годин на повалення уряду. Як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: