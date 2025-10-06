У парламенті Франції знову розглянуть клопотання про імпічмент Макрона
Крайня ліва партія "Нескорена Франція" сказала, що в середу запускає процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі чергової відставки премʼєр-міністра.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті партії.
У "Нескореній Франції" повідомили, що бюро (керівний орган) Національної асамблеї – нижньої палати парламенту – розгляне пропозицію про усунення Макрона з посади, підписану 104 депутатами.
"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента Республіки в комітеті та в залі засідань", – додали там.
Попередня спроба ультралівих оголосити Макрону імпічмент, як відомо, зазнала невдачі.
Але після оголошення про відставку Себастьєна Лекорню з посади прем’єр-міністра Франції відповідні заклики поновились – хоча сам Макрон раніше відкидав таку можливість.
