У парламенті Франції знову розглянуть клопотання про імпічмент Макрона

Крайня ліва партія "Нескорена Франція" сказала, що в середу запускає процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі чергової відставки премʼєр-міністра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті партії.

У "Нескореній Франції" повідомили, що бюро (керівний орган) Національної асамблеї – нижньої палати парламенту – розгляне пропозицію про усунення Макрона з посади, підписану 104 депутатами.

"Від цього розгляду в бюро залежатиме можливість голосування за відставку Президента Республіки в комітеті та в залі засідань", – додали там.

Попередня спроба ультралівих оголосити Макрону імпічмент, як відомо, зазнала невдачі.

Але після оголошення про відставку Себастьєна Лекорню з посади прем’єр-міністра Франції відповідні заклики поновились – хоча сам Макрон раніше відкидав таку можливість.

