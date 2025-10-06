В парламенте Франции вновь рассмотрят ходатайство об импичменте Макрона

Крайне левая партия "Непокоренная Франция" заявила, что в среду запускает процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона на фоне очередной отставки премьер-министра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на сайте партии.

В "Непокоренной Франции" сообщили, что бюро (руководящий орган) Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента – рассмотрит предложение об отстранении Макрона от должности, подписанное 104 депутатами.

"От этого рассмотрения в бюро будет зависеть возможность голосования за отставку президента Республики в комитете и в зале заседаний", – добавили там.

Предыдущая попытка ультралевых объявить Макрону импичмент, как известно, потерпела неудачу.

Но после объявления об отставке Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра Франции соответствующие призывы возобновились – хотя сам Макрон ранее отвергал такую возможность.

