У Франції подав у відставку міністр оборони

Призначений 5 жовтня очільник Міністерства оборони Франції Бруно ле Мер оголосив, що подає у відставку.

Ле Мер зазначив, що вирішив увійти до складу уряду на чолі із прем’єром Себастьєном Лекорню "виключно з почуття обов'язку, у складній геополітичній ситуації, щоб служити Франції та французам".

"Я констатую, що моє рішення викликає у декого незрозумілі, хибні та невідповідні реакції. У цих умовах наприкінці ранку (6 жовтня. – Ред.) я запропонував президенту Республіки негайно вийти з уряду і передати мої повноваження міністра збройних сил прем'єр-міністру", – написав він.

У статті "Європейської правди" йшлося, що саме призначення ле Мера викликало невдоволення партії "Республіканці", яка формувала уряд разом із соратниками президента Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня прем’єр Лекорню подав президенту Макрону заяву про відставку.

Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів, а його уряд – менше доби.

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

