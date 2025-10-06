Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин

Себастьєн Лекорню, який у понеділок подав у відставку, провів на посаді рекордно короткі 27 днів, а сформований ним уряд проіснував лише 14 годин.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Про формування уряду Лекорню повідомили ввечері у неділю, 6 жовтня після тижнів консультацій з політичними партіями.

Нові міністри мали провести своє перше засідання в понеділок у другій половині дня.

Вибір Лекорню кандидатів на посади міністрів критикували у партіях з усього політичного спектра. Йому навіть почали погрожувати вотумом недовіри.

Тому вже зранку 6 жовтня Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку.

Як зазначає агентство, відставка Лекорню означає, що міністри, призначені вчора ввечері, тепер опинилися в дивній ситуації, коли вони стали тимчасовими міністрами – залишаючись на своїх постах тільки для управління повсякденними справами до формування нового уряду – ще до того, як деякі з них були офіційно введені на посаду.

Сам Лекорню раніше озвучив три причини, які не дозволяли йому більше залишатися прем'єр-міністром.