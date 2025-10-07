Во Франции подал в отставку министр обороны

Назначенный 5 октября глава Министерства обороны Франции Бруно ле Мэр объявил, что подает в отставку.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Ле Мэр отметил, что решил войти в состав правительства во главе с премьером Себастьеном Лекорню "исключительно из чувства долга, в сложной геополитической ситуации, чтобы служить Франции и французам".

"Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых непонятные, ложные и несоответствующие реакции. В этих условиях в конце утра (6 октября. – Ред.) я предложил президенту Республики немедленно выйти из правительства и передать мои полномочия министра вооруженных сил премьер-министру", – написал он.

В статье "Европейской правды" говорилось, что именно назначение ле Мэра вызвало недовольство партии "Республиканцы", которая формировала правительство вместе с соратниками президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, утром 6 октября премьер Лекорню подал президенту Макрону заявление об отставке.

Он провел на посту рекордно короткие 27 дней, а его правительство – менее суток.

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

