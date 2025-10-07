Сенат США не схвалив законопроєкти, які могли припинити шатдаун

Сенат США не зміг ухвалити законопроєкти, які дозволили б відновити фінансування урядових відомств і припинити шатдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал CBS News.

Поданий республіканцями законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада не набрав 60 голосів, необхідних для ухвалення рішення. За нього проголосували 52 сенатори, проти висловились 42.

Перед тим поданий демократами проєкт також не набрав необхідних 60 голосів.

Їхня ініціатива передбачає фінансування уряду до 31 жовтня і постійні податкові пільги, які допомагають людям сплачувати внески за медичне страхування, яке вони купують на ринках, що діють в рамках закону про доступне медичне обслуговування.

Оскільки і Демократична, і Республіканська партії відмовляються поступатися своїми вимогами, шатдаун, найімовірніше, продовжиться і цього тижня.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що у вирішенні проблеми шатдауну спостерігається прогрес.

"Я думаю, що ми досягаємо прогресу", – сказав Трамп.

Як відомо, 1 жовтня уряд США значною мірою припинив свою роботу – тобто настав так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

ЗМІ писали, що шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між українською та американською сторонами у Вашингтоні цього тижня.

Водночас в МЗС України запевняли, що шатдаун у США не вплинув на двосторонні переговори про постачання зброї.