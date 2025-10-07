Сенат США не одобрил законопроекты, которые могли прекратить шатдаун

Сенат США не смог принять законопроекты, которые позволили бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CBS News.

Представленный республиканцами законопроект о финансировании правительства до 21 ноября не набрал 60 голосов, необходимых для принятия решения. За него проголосовали 52 сенатора, против высказались 42.

Перед тем поданный демократами проект также не набрал необходимых 60 голосов.

Их инициатива предусматривает финансирование правительства до 31 октября и постоянные налоговые льготы, помогающие людям платить взносы за медицинское страхование, которое они покупают на рынках, действующих в рамках закона о доступном медицинском обслуживании.

Поскольку и Демократическая, и Республиканская партии отказываются уступать свои требования, шатдаун, скорее всего, продолжится и на этой неделе.

Тем временем президент США Дональд Трамп считает, что в решении проблемы шатдауна наблюдается прогресс.

"Я думаю, что мы достигаем прогресса", – сказал Трамп.

Как известно, 1 октября правительство США в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности о финансировании.

СМИ писали, что шатдаун правительства США поставил под вопрос переговоры об оружии между украинской и американской сторонами в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время в МИД Украины уверяли, что шатдаун в США не повлиял на двусторонние переговоры о поставках оружия.