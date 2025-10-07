Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Deep State позбавляє країни ЄС своєї ідентичності, а ось Угорщина, за його словами, з цим успішно бореться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський проєкт SOVA.

Очільник уряду Грузії підкреслив, що європейська бюрократія безпосередньо залучена в антидержавні дії, спрямовані проти національних інтересів Грузії.

"Deep State залучила європейську бюрократію до боротьби проти об'єктивних інтересів Європейського Союзу і європейського населення… Країни ЄС позбавляються своєї ідентичності – єдиною, хто ефективно захищав себе всі ці роки, є Угорщина", – сказав Кобахідзе.

Зазначимо, під Deep State зазвичай розуміють неформальну мережу впливових посадовців, силовиків, військових або бізнесменів, які мають стабільну владу всередині державного апарату й можуть впливати на політику незалежно від офіційного уряду.

"У таких умовах, коли європейські бюрократи не дбають про свої національні інтереси, нас не може не дивувати, що вони не дбають про національні інтереси Грузії", – заявив Кобахідзе.

Угорщина залишається одним із найголосніших прихильників Грузії в ЄС, особливо в питанні підтримки кандидатського статусу та захисту суверенітету Грузії у той час, як процес євроінтеграції Грузії заморожений через антидемократичний відкат чинної влади.

Угорщина перебуває у постійному конфлікті з Брюсселем через проблеми з верховенством права в країні та антиєвропейську пропаганду Будапешта.

У червні глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд Грузії – це "звір", якого боїться Європейський Союз.

Також Орбан розхвалив прем'єра Грузії за непокірність Брюсселю.

