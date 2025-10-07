Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Deep State лишает страны ЕС своей идентичности, а вот Венгрия, по его словам, с этим успешно борется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский проект SOVA.

Глава правительства Грузии подчеркнул, что европейская бюрократия непосредственно вовлечена в антигосударственные действия, направленные против национальных интересов Грузии.

"Deep State вовлекло европейскую бюрократию в борьбу против объективных интересов Европейского Союза и европейского населения... Страны ЕС лишаются своей идентичности – единственной, кто эффективно защищал себя все эти годы, осталась Венгрия", – сказал Кобахидзе.

Отметим, под Deep State обычно понимают неформальную сеть влиятельных чиновников, силовиков, военных или бизнесменов, которые имеют стабильную власть внутри государственного аппарата и могут влиять на политику независимо от официального правительства.

"В таких условиях, когда европейские бюрократы не заботятся о своих национальных интересах, нас не может не удивлять, что они не заботятся о национальных интересах Грузии", – заявил Кобахидзе.

Венгрия остается одним из самых громких сторонников Грузии в ЕС, особенно в вопросе поддержки кандидатского статуса и защиты суверенитета Грузии, в то время как процесс евроинтеграции Грузии заморожен из-за антидемократического отката действующей власти.

Венгрия находится в постоянном конфликте с Брюсселем из-за проблем с верховенством права в стране и антиевропейской пропаганды Будапешта.

В июне глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии – это "зверь", которого боится Европейский Союз.

Также Орбан расхвалил премьера Грузии за непокорность Брюсселю.