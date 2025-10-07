Прем'єрка Литви у Польщі говоритиме про оборону і зміцнення кордону
Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок, 7 жовтня, відвідає столицю Польщі Варшаву, де обговорить із прем'єр-міністром Дональдом Туском питання регіональної оборони та зміцнення кордону з Білоруссю і Росією.
Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".
Крім того, за словами Ругінене, вони з Туском торкнуться й питань, пов’язаних з Україною.
"Але також на порядку денному – зміцнення оборони нашого регіону, що ми можемо зробити разом… У нас є досить сильний стратегічний напрям – прикордонна зона", – сказала литовська прем’єрка.
Зустріч прем'єрів відбудеться після того, як останніми місяцями російські літаки та безпілотники вторгалися в повітряний простір країн-членів НАТО: Польщі, Естонії та Румунії, а влітку до Литви залетіли два російські безпілотники "Гербера", один з яких ніс вибухівку.
"Також, я думаю, нам обов'язково доведеться обговорити трудову міграцію і деякі економічні питання", – сказала Ругінене.
Нагадаємо, 6 жовтня Ругінене перебувала з візитом в Україні.
В ході візиту вона, зокрема, оголосила про нову ініціативу із допомоги та реабілітації раніше викрадених Росією українських дітей, яких згодом повернули на батьківщину.