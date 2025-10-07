Премьер Литвы в Польше будет говорить об обороне и укреплении границы

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник, 7 октября, посетит столицу Польши Варшаву, где обсудит с премьер-министром Дональдом Туском вопросы региональной обороны и укрепления границы с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Кроме того, по словам Ругинене, они с Туском коснутся и вопросов, связанных с Украиной.

"Но также на повестке дня – укрепление обороны нашего региона, что мы можем сделать вместе... У нас есть достаточно сильное стратегическое направление – пограничная зона", – сказала литовский премьер.

Встреча премьеров состоится после того, как в последние месяцы российские самолеты и беспилотники вторгались в воздушное пространство стран-членов НАТО: Польши, Эстонии и Румынии, а летом в Литву залетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нес взрывчатку.

"Также, я думаю, нам обязательно придется обсудить трудовую миграцию и некоторые экономические вопросы", – сказала Ругинене.

Напомним, 6 октября Ругинене находилась с визитом в Украине.

В ходе визита она, в частности, объявила о новой инициативе по помощи и реабилитации ранее похищенных Россией украинских детей, которых впоследствии вернули на родину.