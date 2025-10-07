Мерцу соромно за рівень антисемітизму в Німеччині

У другу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому соромно через рівень антисемітизму, який запанував у країні.

Про це Мерц сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мерца, сьогодні він із занепокоєнням дивиться на Німеччину, де з 7 жовтня 2023 року спостерігається нова хвиля антисемітизму.

"Він проявляється в старому і в новому вигляді в соціальних мережах, в університетах, на наших вулицях. Все голосніше, все зухваліше і все частіше у формі насильства", – заявив німецький канцлер.

Мерц зазначив, що йому як канцлеру та як німцю через це соромно.

"Мені соромно як федеральному канцлеру, як німцю, як представнику післявоєнного покоління, яке виросло з обіцянкою "ніколи більше". Сьогодні я хочу звернутися з проханням до всіх у країні: підійдіть сьогодні, підійдіть завтра і післязавтра до наших єврейських громадян, де тільки зможете. Підійдіть до єврейських громад, покажімо всім, що ми на їхньому боці і що разом ми зробимо все, щоб євреї тут, у Німеччині, могли жити без страху, могли жити з упевненістю", – заявив Мерц.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.

