Мерцу стыдно за уровень антисемитизма в Германии

Во вторую годовщину нападения ХАМАС на Израиль канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему стыдно за уровень антисемитизма, который царит в стране.

Об этом Мерц сказал в видеообращении, обнародованном в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Мерца, сегодня он с беспокойством смотрит на Германию, где с 7 октября 2023 года наблюдается новая волна антисемитизма.

"Он проявляется в старом и в новом виде в социальных сетях, в университетах, на наших улицах. Все громче, все дерзче и все чаще в форме насилия", – заявил немецкий канцлер.

Мерц отметил, что ему как канцлеру и как немцу из-за этого стыдно.

"Мне стыдно как федеральному канцлеру, как немцу, как представителю послевоенного поколения, которое выросло с обещанием "никогда больше". Сегодня я хочу обратиться с просьбой ко всем в стране: подойдите сегодня, подойдите завтра и послезавтра к нашим еврейским гражданам, где только сможете. Подойдите к еврейским общинам, покажем всем, что мы на их стороне и что вместе мы сделаем все, чтобы евреи здесь, в Германии, могли жить без страха, могли жить с уверенностью", – заявил Мерц.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя упускать возможности достичь прекращения огня в Газе.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущему этой территории.