У Фінляндії митники закликали зупинити "цунамі" онлайн-покупок з Китаю

Генеральний директор Фінської митної служби Самі Ракшит закликав обмежити покупки в китайських інтернет-магазинах і відправлення їхніх товарів поштою, оскільки митники не справляються зі збільшенням кількості посилок у кілька десятків разів.

Про це він заявив в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Ракшит вважає, що необхідно повернутися до "традиційного імпорту". На практиці це означало б кінець нинішньої китайської дешевої інтернет-торгівлі.

За даними митниці, у 2024 році до Фінляндії з-за меж ЄС надійшло 28,2 мільйона відправлень. Два роки тому, у 2022 році, кількість відправлень була скромнішою – близько 850 тисяч.

Цього року до Фінляндії, за оцінками, надійде понад 50 мільйонів відправлень.

Ракшит заявив про необхідність ухвалити заходи, за допомогою яких можна приборкати "цунамі онлайн-торгівлі".

На його думку, лише великі партії товарів, що ввозяться безпосередньо до митних складів, можна обробити належним чином.

Таким чином, органи влади можуть проводити перевірки, пов'язані як з безпекою, так і з оподаткуванням. Отже, проблема полягає в тому, що посилки надсилаються поштучно, окремим споживачам.

"В першу чергу слід намагатися уникнути надсилання окремих посилок по всьому світу безпосередньо споживачам, оскільки в такому випадку контроль є практично неможливим", – каже Ракшит.

Наразі в ЄС триває митна реформа, спрямована на посилення контролю над онлайн-торгівлею як з точки зору безпеки, так і оподаткування. Це може не призвести до серйозних змін в інтернет-торгівлі.

"Нам слід рухатися вперед, оскільки ризики занадто великі. Держави-члени вже кілька років повідомляють Комісії про цунамі електронної комерції", – резюмував Ракшит.

Нагадаємо, у серпні італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф у розмірі 1 мільйона євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Згодом у Франції Shein отримав штраф у 150 мільйонів євро від французької влади за неправомірне використання файлів cookie.