В Финляндии таможенники призвали остановить "цунами" онлайн-покупок из Китая

Генеральный директор Финской таможенной службы Сами Ракшит призвал ограничить покупки в китайских интернет-магазинах и отправку их товаров по почте, поскольку таможенники не справляются с увеличением количества посылок в несколько десятков раз.

Об этом он заявил в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Ракшит считает, что необходимо вернуться к "традиционному импорту". На практике это означало бы конец нынешней китайской дешевой интернет-торговли.

По данным таможни, в 2024 году в Финляндию из-за пределов ЕС поступило 28,2 миллиона отправлений. Два года назад, в 2022 году, количество отправлений было скромнее – около 850 тысяч.

В этом году в Финляндию, по оценкам, поступит более 50 миллионов отправлений.

Ракшит заявил о необходимости принять меры, с помощью которых можно обуздать "цунами онлайн-торговли".

По его мнению, только крупные партии товаров, ввозимые непосредственно на таможенные склады, можно обработать должным образом.

Таким образом, органы власти могут проводить проверки, связанные как с безопасностью, так и с налогообложением. Итак, проблема заключается в том, что посылки направляются поштучно, отдельным потребителям.

"В первую очередь следует стараться избежать отправки отдельных посылок по всему миру непосредственно потребителям, поскольку в таком случае контроль практически невозможен", – говорит Ракшит.

Сейчас в ЕС продолжается таможенная реформа, направленная на усиление контроля над онлайн-торговлей как с точки зрения безопасности, так и налогообложения. Это может не привести к серьезным изменениям в интернет-торговле.

"Нам следует двигаться вперед, поскольку риски слишком велики. Государства-члены уже несколько лет сообщают Комиссии о цунами электронной коммерции", – резюмировал Ракшит.

Напомним, в августе итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф в размере 1 миллиона евро на китайский интернет-магазин одежды Shein за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

Впоследствии во Франции Shein получил штраф в 150 миллионов евро от французских властей за неправомерное использование файлов cookie.