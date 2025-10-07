В Грузии полиция задержала 13 участников масштабных протестов 4 октября

Грузинская полиция задержала 13 участников масштабных протестов, которые состоялись 4 октября в столице Тбилиси.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дархвелидзе на брифинге, его цитирует "Грузия Online", информирует "Европейская правда".

По его словам, личности еще двух участников установлены – они скрываются от следствия.

"Сотрудники МВД Грузии продолжают соответствующие следственные действия для идентификации других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности", – заявил Дарахвелидзе.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий властей, предприняли попытку штурмовать правительственный дворец, произошли столкновения. Спецназовцы применили водометы и слезоточивый газ, протестующие забросали силовиков камнями, подожгли баррикады.

Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет сделано все для полной нейтрализации "Нацдвижения" Грузии.