Президент Литви запросив італійські оборонні компанії до партнерства

Президент Литви Гітанас Науседа під час литовсько-італійського оборонного форуму, що відбувся у Римі, закликав інвестувати і встановлювати партнерські відносини в його країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Науседа закликав італійські компанії "розглядати Литву не просто як ринок, а як партнера в галузі виробництва та інновацій у самому центрі найдинамічнішого оборонного регіону Європи".

"Литва – країна нових технологій і виробництва, яка швидко прогресує в галузі виробництва продукції з високою доданою вартістю, як-от електроніка, лазери, оптика, дрони і засоби протидії дронам", – сказав він.

Президент також розповів, що Литва має намір вкладати значні кошти у свою оборону, і наступного року витрати на ці цілі перевищать 5% ВВП.

"Це створює нові можливості для зростання литовської оборонної промисловості і для закупівель за участю надійних партнерів", – додав він.

Нагадаємо, у червні минулого року Литва висловлювала зацікавленість у співпраці з італійською оборонною компанією Leonardo.

А навесні 2024 року Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.