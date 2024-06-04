Литва хоче співпрацювати з італійською оборонною компанією Leonardo

Міністри закордонних справ і економіки Литви зустрілися з главою італійської оборонно-промислової та авіакосмічної корпорації Leonardo Стефаном Понтекорво і обговорили можливості компанії інвестувати в Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міністри Габріелюс Ландсбергіс і Аушріне Армонайте представили голові Leonardo нещодавно ухвалені закони, спрямовані на полегшення діяльності оборонної промисловості в Литві, які дають змогу полегшити розробку великих проєктів, важливих для національної безпеки.

Лансбергіс запропонував Leonardo скористатися сприятливими умовами і правовою базою, створеними для оборонної промисловості Литви.

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Своєю чергою Армонайте наголосила, що міністерство відкрите до співпраці і приймає в країні нових потенційних інвесторів.

Міністри також обговорили співпрацю литовських підприємств із групою компаній Leonardo.

Leonardo – один із найбільших машинобудівних холдингів в Італії. Структурні підрозділи холдингу виконують замовлення у сферах оборони, енергетики, вертольотобудування, телекомунікацій і транспорту.

Діяльність компанії пов'язана, зокрема, з виробництвом ракетних систем, радарів, контрольних систем, систем зв'язку, електроніки для літаків і космічних апаратів, військових літаків, а також регіональних цивільних літаків.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Напередодні стало відомо, що Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.