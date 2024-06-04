Литва хоче співпрацювати з італійською оборонною компанією Leonardo
Міністри закордонних справ і економіки Литви зустрілися з главою італійської оборонно-промислової та авіакосмічної корпорації Leonardo Стефаном Понтекорво і обговорили можливості компанії інвестувати в Литві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Міністри Габріелюс Ландсбергіс і Аушріне Армонайте представили голові Leonardo нещодавно ухвалені закони, спрямовані на полегшення діяльності оборонної промисловості в Литві, які дають змогу полегшити розробку великих проєктів, важливих для національної безпеки.
Лансбергіс запропонував Leonardo скористатися сприятливими умовами і правовою базою, створеними для оборонної промисловості Литви.
Своєю чергою Армонайте наголосила, що міністерство відкрите до співпраці і приймає в країні нових потенційних інвесторів.
Міністри також обговорили співпрацю литовських підприємств із групою компаній Leonardo.
Leonardo – один із найбільших машинобудівних холдингів в Італії. Структурні підрозділи холдингу виконують замовлення у сферах оборони, енергетики, вертольотобудування, телекомунікацій і транспорту.
Діяльність компанії пов'язана, зокрема, з виробництвом ракетних систем, радарів, контрольних систем, систем зв'язку, електроніки для літаків і космічних апаратів, військових літаків, а також регіональних цивільних літаків.
Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.
Напередодні стало відомо, що Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.