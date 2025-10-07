Президент Литвы пригласил итальянские оборонные компании к партнерству

Президент Литвы Гитанас Науседа во время литовско-итальянского оборонного форума, который состоялся в Риме, призвал инвестировать и устанавливать партнерские отношения в его стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Науседа призвал итальянские компании "рассматривать Литву не просто как рынок, а как партнера в области производства и инноваций в центре самого динамичного оборонного региона Европы".

"Литва – страна новых технологий и производства, которая быстро прогрессирует в области производства продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как электроника, лазеры, оптика, дроны и средства противодействия дронам", – сказал он.

Президент также рассказал, что Литва намерена вкладывать значительные средства в свою оборону, и в следующем году расходы на эти цели превысят 5% ВВП.

"Это создает новые возможности для роста литовской оборонной промышленности и для закупок с участием надежных партнеров", – добавил он.

Напомним, в июне прошлого года Литва выражала заинтересованность в сотрудничестве с итальянской оборонной компанией Leonardo.

А весной 2024 года Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.