Біля посольства Чехії з’явився мурал з гелікоптером, який чехи подарували ГУР

Біля посольства Чехії в Україні, що у центрі Києва, з’явився мурал з гелікоптером Black Hawk, який придбали за донати чеських громадян та передали Головному управлінню розвідки.

Про це стало відомо "Європейській правді".

Мурал з гелікоптером з’явився на стіні обабіч входу до посольства на Ярославовому валу.

Фото надане посольством Чехії в Україні

"Гелікоптер Black Hawk UH-60 на ім’я Čestmír був придбаний на кошти, зібрані 20 642 громадянами Чехії, і був переданий влітку 2025 року ГУР", – йдеться у пояснювальному тексті.

Фото надане посольством Чехії в Україні

Поруч додали також примітку "фотографуй і публікуй".

Нагадаємо, збір на Black Hawk організувала чеська ініціатива підтримки України Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"). Громадяни Чехії та Словаччини пожертвували на проєкт близько 3 млн доларів. Наприкінці літа 2025 року гелікоптер передали в Україну.

Як відомо, великі збори на підтримку України регулярно організовують також у Литві.