Біля посольства Чехії з’явився мурал з гелікоптером, який чехи подарували ГУР
Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 12:27 —
Біля посольства Чехії в Україні, що у центрі Києва, з’явився мурал з гелікоптером Black Hawk, який придбали за донати чеських громадян та передали Головному управлінню розвідки.
Про це стало відомо "Європейській правді".
Мурал з гелікоптером з’явився на стіні обабіч входу до посольства на Ярославовому валу.
"Гелікоптер Black Hawk UH-60 на ім’я Čestmír був придбаний на кошти, зібрані 20 642 громадянами Чехії, і був переданий влітку 2025 року ГУР", – йдеться у пояснювальному тексті.
Поруч додали також примітку "фотографуй і публікуй".
Нагадаємо, збір на Black Hawk організувала чеська ініціатива підтримки України Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"). Громадяни Чехії та Словаччини пожертвували на проєкт близько 3 млн доларів. Наприкінці літа 2025 року гелікоптер передали в Україну.
Як відомо, великі збори на підтримку України регулярно організовують також у Литві.