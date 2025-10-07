Возле посольства Чехии в Киеве появился мурал с вертолетом, подаренным чехами Украине

Возле посольства Чехии в Украине, в центре Киева, появился мурал с вертолетом Black Hawk, который приобрели за пожертвования чешских граждан и передали Главному управлению разведки.

Об этом стало известно "Европейской правде".

Мурал с вертолетом появился на стене вдоль входа в посольство на улице Ярославов вал.

Фото предоставлено посольством Чехии в Украине

"Вертолет Black Hawk UH-60 по имени Čestmír был приобретен на средства, собранные 20 642 гражданами Чехии, и был передан летом 2025 года ГУР", – говорится в пояснительном тексте.

Фото предоставлено посольством Чехии в Украине

Рядом добавили также примечание "фотографируй и публикуй".

Напомним, сбор на Black Hawk организовала чешская инициатива поддержки Украины Darek pro Putina ("Подарок для Путина"). Граждане Чехии и Словакии пожертвовали на проект около 3 млн долларов. В конце лета 2025 года вертолет передали в Украину.

Как известно, крупные сборы в поддержку Украины регулярно организуют также в Литве.