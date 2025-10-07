Ексглава МЗС Литви звинуватив Меркель у спробі виправдати власні помилки щодо Росії

Міністр закордонних справ Литви з 2012 по 2020 рік Лінас Лінкявічюс заявив, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель "упустила можливість промовчати", коли натякнула на співвідповідальність Польщі і країн Балтії за агресію Путіна.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС з Владіміром Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Є такі люди – а політики теж люди – які ніколи не помиляються. Вони завжди знаходять виправдання своїм рішенням, діям, навіть якщо всі інші, хто спостерігає і оцінює, думають зовсім інакше", – прокоментував заяви Меркель Лінкявічюс.

У своїй публікації ексміністр перерахував низку ситуацій, у яких, як він вважає, Меркель зробила помилки.

Зокрема, це її незгода надати Україні та Грузії ПДЧ у НАТО в 2008 році, що призвело до російської окупації частини Грузії, підтримка газопроводів "Північний потік", небажання збільшувати витрати на оборону.

Він зазначив, що позиція Литви завжди полягала у тому, що діалог не змінить Росію, оскільки росіяни використовували діалог як "димову завісу", щоб нічого не змінювати і створити ілюзію переговорів. Натомість позиція Німеччини, яка була визначальною у встановленні позиції всієї Європи, полягала в уникненні жорстких заходів і підтримці діалогу, який нікуди не веде.

"Звинувачення Меркель на нашу адресу вже застаріли як фактично, так і морально. Ця ситуація просто розкрила, викрила помилки політиків минулого. Відповідальність канцлера за ці історичні помилки анітрохи не зменшилася, бездумно і безпідставно звинувачуючи тих, хто хоч якось намагався зупинити ці помилки. Багато хто з тих, хто все це пам'ятає, ще живі", – прокоментував Лінкявічюс.

Зазначимо, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна після заяв Меркель сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".