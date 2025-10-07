Экс-глава МИД Литвы обвинил Меркель в попытке оправдать собственные ошибки в отношении России

Министр иностранных дел Литвы с 2012 по 2020 год Линас Линкявичюс заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель "упустила возможность промолчать", когда намекнула на ответственность Польши и стран Балтии за агрессию Путина.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Напомним, Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Владимиром Путиным, что в итоге привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Есть такие люди – а политики тоже люди – которые никогда не ошибаются. Они всегда находят оправдание своим решениям, действиям, даже если все остальные, кто наблюдает и оценивает, думают совсем иначе", – прокомментировал заявления Меркель Линкявичюс.

В своей публикации экс-министр перечислил ряд ситуаций, в которых, как он считает, Меркель совершила ошибки.

В частности, это ее несогласие предоставить Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что привело к российской оккупации части Грузии, поддержка газопроводов "Северный поток", нежелание увеличивать расходы на оборону.

Он отметил, что позиция Литвы всегда заключалась в том, что диалог не изменит Россию, поскольку россияне использовали диалог как "дымовую завесу", чтобы ничего не менять и создать иллюзию переговоров. Зато позиция Германии, которая была определяющей в установлении позиции всей Европы, заключалась в избежании жестких мер и поддержке диалога, который никуда не ведет.

"Обвинения Меркель в наш адрес уже устарели как фактически, так и морально. Эта ситуация просто вскрыла, разоблачила ошибки политиков прошлого. Ответственность канцлера за эти исторические ошибки нисколько не уменьшилась, бездумно и безосновательно обвиняя тех, кто хоть как-то пытался остановить эти ошибки. Многие из тех, кто все это помнит, еще живы", – прокомментировал Линкявичюс.

Отметим, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна после заявлений Меркель сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".