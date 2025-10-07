У Польщі підтвердили заміну спікера Сейму в листопаді 2025 року, як і було передбачено коаліційною угодою.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перед засіданням Сейму у вівторок чинний спікер, лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня сказав, що нещодавно спілкувався зі співголовою "Нової Лівиці" Влодзімежем Чажастим – до якого має перейти посада спікера згідно з коаліційною угодою. Зараз він є віцеспікером.

Головня має піти у відставку 13 листопада, а голосування за нового спікера відбудеться 19 листопада.

За його словами, вони із Чажастим домовилися не скликати окреме засідання Сейму спеціально для призначення спікера.

Головня також сказав, що претендуватиме на посаду віцеспікера, "якщо члени парламенту того забажають".

Нагадаємо, раніше у вересні Шимон Головня поділився, що подає свою кандидатуру на важливу посаду в ООН і що не впевнений, чи залишиться надалі у політичному житті Польщі.

За результатами літніх опитувань, підтримка "Польщі 2050" становила менше 3%, що нижче прохідного бар’єра.