Спікер Сейму Польщі, який залишає посаду, розкрив кар’єрні плани

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня, який невдовзі залишить цю посаду, планує піти з польської політики і подається на високу посаду в ООН.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня оголосив, що вже подав свою кандидатуру на посаду Верховного комісара ООН у справах біженців, зазначивши, що вважає свої шанси "невеликими, але тиждень тому вони були нульовими".

"Ще ніколи поляк не обіймав такої посади у структурах ООН, а я знаю тематику гуманітарної підтримки краще, аніж політику, тому що займався цим удвічі довше… Ці два роки навчили мене, як розбудовувати зв’язки між країнами", – зазначив Головня та додав, що для цієї структури могло б бути корисно мати на цій посаді когось із Центрально-східної чи Північної Європи.

Він також подякував президенту, прем’єру та віцепрем’єру Польщі "за одностайну підтримку" і відзначив, що вони розуміють важливість такого призначення для Польщі і тому "включилися" у питання, задіявши особисті контакти і дипломатів.

За даними польських ЗМІ, Головня вже деякий час міркував над подальшим шляхом після того, як зрозумів, що не зможе залишитися на посаді спікера Сейму.

Коаліційна угода 2023 року передбачає, лідер "Польщі 2050" є спікером Сейму до 13 листопада 2025 року, після чого посада перейде до співголови "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого.

Нещодавно віцепрезидентка "Польщі 2050" Катажина Пельчиньська-Наленч оголосила, що Головню рекомендували на посаду віцеспікера.

Головня сказав, що не зацікавлений у посаді, а також не буде брати участі в перевиборах лідера партії і не впевнений, чи буде балотуватися на парламентських виборах 2027 року.

За результатами літніх опитувань, підтримка "Польщі 2050" становила менше 3%, що нижче прохідного бар’єра.

