У Польщі партія влади випереджає у рейтингах націоналістичну опозицію – опитування

Одне з останніх опитувань громадської думки у Польщі показало, що "Громадянська коаліція" Дональда Туска лідирує у рейтингу з невеликим відривом від основної опозиційної сили "Право і справедливість".

Як повідомляє RMF24, такими виявились результати опитування від IBRiS, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням IBRiS, 30,1% респондентів голосували би за "Громадянську коаліцію", тоді як за консерваторів "Право і справедливість" – 27,8%.

При цьому в попередньому опитуванні партія Туска поступалася "ПіС" і мала 26,5%, а про підтримку "ПіС" тоді заявили 28,9%.

На третьому місці ультраправа "Конфедерація" з 14.6%, що на 2.2 пункти менше, ніж в попередньому опитуванні.

"Лівиця" дещо наростила підтримку – на півтора пункти, за них готові голосувати 7,1%.

Також опитування показало невтішну ситуацію для коаліційної "Польщі 2050", лідером якої є спікер Сейму Шимон Головня – її підтримка становить лише 2.8%, що нижче прохідного бар’єра.

Збір даних проводили 25-26 липня на вибірці 1067 дорослих поляків методом CATI.

За опитуванням Ipsos для TVP Info, що вийшло кількома днями раніше, "Право і справедливість" вже випередила партію Туска з відчутним відривом.

Нагадаємо, обраний президент Польщі Кароль Навроцький у рейтингу довіри до політиків поступається лише чинному главі держави Анджею Дуді.

Також одне з нещодавніх соцопитувань у Польщі демонструє зростання популярності очільника МЗС Радослава Сікорського.