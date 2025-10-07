В Польше подтвердили замену спикера Сейма в ноябре 2025 года, как и было предусмотрено коалиционным соглашением.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Перед заседанием Сейма во вторник действующий спикер, лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня сказал, что недавно общался с сопредседателем "Новой Левицы" Влодзимежем Чажастым, к которому должна перейти должность спикера согласно коалиционному соглашению. Сейчас он является вице-спикером.

Головня должен уйти в отставку 13 ноября, а голосование за нового спикера состоится 19 ноября.

По его словам, они с Чажастым договорились не созывать отдельное заседание Сейма специально для назначения спикера.

Головня также сказал, что будет претендовать на должность вице-спикера, "если члены парламента того пожелают".

Напомним, ранее в сентябре Шимон Головня поделился, что подает свою кандидатуру на важную должность в ООН и что не уверен, останется ли в дальнейшем в политической жизни Польши.

По результатам летних опросов, поддержка "Польши 2050" составляла менее 3%, что ниже проходного барьера.